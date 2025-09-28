ಆ ನಟನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನಟಿ ರೇಖಾ..! ಮಾಟಗಾತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆತನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

rekha: ರೇಖಾ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೇಖಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೇಖಾ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾದರು, ಆದರೆ ಆ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಧುವಿನ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಜಯಾ ರೇಖಾಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೇಖಾಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಮಾಟಗಾತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು.
ಇದು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟಿಸಿದ "ಜಮೀನ್ ಆಕಾಶ್" ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ರೇಖಾ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 1976 ರಲ್ಲಿ, ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. "ಅವಳು (ರೇಖಾ) ಪುರುಷರಿಗೆ ತಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವವಳಂತೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮಾಟಗಾತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಹ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ." ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು
ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ರೇಖಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 1990 ರಲ್ಲಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮುಖೇಶ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಅವರ ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು.