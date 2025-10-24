English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ... ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪತ್ನಿ!

"ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ"... ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪತ್ನಿ!

Renu Desai statement on sannyastva: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 08:49 PM IST
    • ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
    • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನಟಿ
    • ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
hbd prabhas
ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
"ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ"... ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪತ್ನಿ!
File Photo

Renu Desai statement on sannyastva: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. "ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದೇ ಕಾಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸುದ್ದಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸುಶಾಂತ್ ಡೆತ್‌ ಕೇಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ! ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಅಸಲಿ ಮುಖ

'ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕಿರಾನನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ”ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲʼ.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್!‌

ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಎನ್‌ಜಿಒ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Renu DesaiRenu Desai statement on sannyastva

Trending News