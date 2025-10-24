"ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ"... ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪತ್ನಿ!

Renu Desai statement on sannyastva: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. "ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸುದ್ದಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕಿರಾನನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ”ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಎನ್ಜಿಒ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.