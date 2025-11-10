English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼರವೀನಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ʼರವೀನಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Renuka Shahane comment: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರೇಣುಕಾ ಶಹಾನೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 10, 2025, 06:32 PM IST
  • ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
camera icon6
Suma Kanakala
ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
ಕೊನೆಗೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು!
camera icon5
Ugramm Manju
ಕೊನೆಗೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು!
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
Gold Purity
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ! ಅವರ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
camera icon5
Actor Shankar Nag
ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ! ಅವರ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
ʼರವೀನಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Renuka Shahane: ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.. ಈ ಘಟನೆಗಳು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ರೇಣುಕಾ ಶಹಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿವಾಹಿತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಟರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಾಯಕನನ್ನೇ! ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ..

"ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಟಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ." ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಟರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿವಾಹಿತ ನಾಯಕನನ್ನೇ! ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ..

ʼರವೀನಾ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರವೀನಾ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಟರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರವೀನಾಳಂತಹ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತುʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ʼಇಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲʼ.. ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

casting couchActress SafetyBollywood HarassmentRaveena Tandon Hotel ChangeRenuka Shahane Revelations

Trending News