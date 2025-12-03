ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಹಾಜರಾತಿ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಗೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ನಿಖಿಲ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ನಟ ದರ್ಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರೋ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನಂಬರ್ 7&8 ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ಸ್ ನೋಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ..
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದರ್ಶನ್ನ ಸಹಚರ ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಗದೀಶ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಅನುಕುಮಾರ್ ನಿಂದ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಾರ್.. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಟಿವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಲೆಕೆಡುತ್ತಿದೆ, ಇರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಡ್ಜ್ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ತಲೆದಿಂಬು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮನೆ ಊಟ ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಟಿವಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಟನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಐ.ಟಿ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಈ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ 83 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಐ.ಟಿ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಸದ್ಯ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ತಿರುವ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..