  • ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ಫಿಕ್ಸ್..!

Renukaswamy Case Trial :  ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ಅಸಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 57ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್​​​ನಲ್ಲಿ​​ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:44 PM IST
Renukaswamy Case Trial : ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಘಟಾನಾಘಟಿ ವಕೀಲರಿಂದಲೇ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿ.ವಿ. ನಾಗೇಶ್ ಕೇಸ್ ನಡೆಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಎಸ್‌ಪಿಪಿಯಾಗಿ ಪಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್​ರವರು 272 ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.  ನಾಳೆ ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥಯ್ಯ, ತಾಯಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.  ಇನ್ನೂ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಟೀಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್​ CRPC 313 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ.  ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳ  ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆರೋಪಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡಲಿದೆ. ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಾದಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ವಾದಮಂಡನೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬಹುದು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಘಟನೆಯ ದಿನದಂದು ಧರಿಸಿದ್ದ ಶೂಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಷನ್​ಗಳು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳು, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಷೆಡ್ ಬಳಿ ದರ್ಶನ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

