/Renukaswamy Case; ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ 1 ವರ್ಷ.. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್!

Darshan and gang: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೇರಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಕಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಏನು, ಜೈಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದವು?.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದವು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲ ಕೈದಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು, ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ತಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಸಿ, 60 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಮೀನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟ್ರಯಲ್ ವೇಳೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐವರ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ಆಲಿಸಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಕೊಂಚ ದರ್ಶನ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದರು ವಾರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ದರ್ಶನ, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಟ್ರಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.