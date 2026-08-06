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Renukaswamy Case: ಪ್ರದೋಷ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ದೋಸ್ತಿಗಳಿಂದ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌! ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಗಢ ಗಢ

Darshan-Pavithra Gowda: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ದರ್ಶನ್​​ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಸ್ತಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಷ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:44 PM IST
Renukaswamy Case: ಪ್ರದೋಷ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ದೋಸ್ತಿಗಳಿಂದ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌! ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಗಢ ಗಢ

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Prajwal B

Prajwal B

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