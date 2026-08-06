Actor Darshan Case: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಸದ್ಯ ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಸ್ತಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾದ "ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್"!
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, 7ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು 10ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ವಿನಯ್ ಕೂಡಾ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ (Approver) ಆಗಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಪಬ್ ಮಾಲೀಕ ವಿನಯ್ ಕೂಡ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಛರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ (A10) ಪಾತ್ರ ಏನು?
* ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ
* ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ವಿನಯ್ ಸಂಬಂಧಿಕರದ್ದು
* ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ
* A9 ಧನರಾಜ್ನನ್ನ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ವಿನಯ್
* ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ
* ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನ ಆರೋಪ
ರವಿಶಂಕರ್ (A8) ಪಾತ್ರ ಏನು?
* ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ
* ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ರವಿಶಂಕರ್
* ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರವಿಶಂಕರ್
* ಶೆಡ್ಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದ
* ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರವಿಶಂಕರ್
* ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಬಳಿಕ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ
* ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ವೇಳೆ ಈ ಫೋಟ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು
* ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಫೋಟೋ