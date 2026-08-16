Darshan case: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ 59ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Sessions Court) ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ (Darshan) ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು,ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಲಾಯರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಅಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 60 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ 22 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗಿದೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
ಹೌದು, ಕೆಲವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕೂಡಾ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ವಕೀಲರ ಮಾತಿನಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಹಾಗಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಭರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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