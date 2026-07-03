Darshan Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Murder Case) ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ದಾಸ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜೈಲುವಾಸವೇ ಗತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ತ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ (Bail) ಆರೋಪಿ 2 ಆಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Supreme Court) ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ (Pavithra Gowda) ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೋ;ಪಿ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ!
ಇನ್ನು ಜಾಮೀನು ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಜಾ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪತ್ತು ತಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳೊಡನೆ ಆಪ್ತರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಆನ್ನೋದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ..!
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವೇನು? ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ನಾಲ್ವರು ಯಾರು..?
ಹೌದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 49 ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ನಟೇಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವೇಣು ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಮೂವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯೆಸ್, ಜೂನ್ 25,2026ರ ರಾತ್ರಿ. ದುರ್ಗಾ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೋವಿಪಾಳ್ಯದ ಆಕರ್ಷ್ ಎಂಬಾತ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹತ್ತಿರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಆಕರ್ಷ್, ಅದರಂತೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಂಡೈ ವರ್ನಾ ಕಾರು ನಿಂತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷ್ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ನನ್ನು ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನೇ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುನೀತ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅನುಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ "ಅಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಈ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನೂ ಒಡ್ಡಿ ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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