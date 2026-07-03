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Darshan: ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್! ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ದಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌?

ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ (Pavithra Gowda) ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ (Darshan) ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೋ;ಪಿ ದರ್ಶನ್‌ ತೂಗುದೀಪ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:21 PM IST
Darshan: ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್! ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ದಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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