Renukaswamy Murder Case: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ+ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ನಂ.14 ಪ್ರಧೋಷ್ ಎಸ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ (Approver) ಆಗಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಮೂಡಿದೆ.
ಪ್ರಧೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ+ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧೋಷ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆಂಬ ನಿಲುವನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪ
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷ ಅವರು ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧೋಷ್ನನ್ನ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದ ವಕೀಲ
ಇತ್ತ ಪ್ರಧೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ, ಕೊ+ಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶದ ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಪ್ರಧೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧೋಷ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದಕ್ಕೂ ದಿವಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವೇನು?
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಎಸ್ಪಿಪಿ ಸಚಿನ್ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧೋಷ್ನನ್ನ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಪ್ರಧೋಷ್ ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿ” ಎಂದ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ
ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧೋಷ್ ಆರೋಪಿಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಆರೋಪಿ ನಂ.14 ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧೋಷ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಧೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧೋಷ್ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ+ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೃತದೇಹ 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದ ಬಳಿಕ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 3,991 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಳನ್ನ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 231 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಳಿಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನೆಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು?
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ವಿಚಾರಣೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದು ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಪರ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾನೂನು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ಮನವಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಧೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಯವೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಇದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಷ್ಟೇ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.