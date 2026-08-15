/ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಬಂದಿದ್ದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ! ಆದ್ರೂ ಆತನನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರದೋಷ್‌ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ

ಗಿದೆ. ನಂತರ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒದ್ದರು ಮತ್ತು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದರು ಎಂದು ಪ್ರದೋಷ್ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲೂ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರೇ?
ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5.30ರ ವೇಳೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಶೆಡ್ನಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಪಟ್ಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮನ್ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಸಮೀಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರದೋಷ್ ಏಕೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ?
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ. ಆರೋಪಿ ನಂ.14 ಆಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ರಾವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಂಚಿತ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಮೆಸೇಜ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಸರು ‘ಗೌತಮ್’ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು, ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಮೂರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಾಗಬಹುದು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆರೋಪ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ‘ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆತನನ್ನೇ ಏಕೆ ಕೊಂದರು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ—ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಖಾತೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯದ್ದೇ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಗೌತಮ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯ ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಆರೋಪಿಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: