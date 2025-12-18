ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ದರ್ಶನ್ ಟ್ರಯಲ್..ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು..?

Renukaswamy murder case Darshan court trial : ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಟ್ರಯಲ್ ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದು. ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪೋಷಕರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ವಕೀಲ ರಂಗನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪೋಷಕರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ. ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಕೀಲರು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪರ ಲಾಯರ್ ಬಾಲನ್ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಎ1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆ ಊಟ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ರವರ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ..
