actress life :ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಹಲವು ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಹುಡುಗಿ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಈ ಸುಂದರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಳು. ಅವನ ಮರಣದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದಳು. ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ 'NO' ಎಂದ ನಟಿ! ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ... ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅವರ ಗೆಳತಿ ನಾಯಕಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಂದವು. ಅವರು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ,ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ರಿಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್!? ಅಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಈಕೆ
ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ರಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ತೂನೀಗಾ ತೂನೀಗಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.