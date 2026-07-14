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ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು Big ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!.. ಏನದು ಬಿಗ್‌ Update?

Richard antony movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಭಿನಯದ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ವೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:27 PM IST
ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು Big ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!.. ಏನದು ಬಿಗ್‌ Update?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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