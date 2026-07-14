Richard antony movie: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಕುರಿತು ಸಂಗೀತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರ ಬದಲಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಜನೀಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹೊರಬಾರದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ. ಅಜನೀಶದದ ಲೋಕನಾಥ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗುದ್ದೀನಿ. ರಕ್ಷಿತ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಿಚ್ಚಿ
ಹೌದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜನೀಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು," ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಾದ ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಜನೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.