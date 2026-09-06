/bigg boss ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ... ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ !

Richest contestant in Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉದ್ಯಮ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 150 ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ ಮುನಿಬಚ್ಚಪ್ಪ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು HAL ಮತ್ತು BEML ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ 100–150 ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೀರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಾಚ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜು/ವರದಿಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹಾಗಾದರೆ BBK ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಶೀಲಿತ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ತ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ “ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ BBK ಇತಿಹಾಸದ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿ” ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ 100–150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿಖರ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ BBK ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು BBK ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ “ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.