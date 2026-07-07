Happy Birthday Rishab Shetty : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು (Rishab Shetty Birthday) ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಲಿಜೆಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ : ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಮಗೆ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕು' ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗನ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು 'ಕಾಂತಾರ' (Kantara) ಸಿನಿಮಾ. ಕರಾವಳಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ, ರಿಷಬ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಸ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟರ್. ಪ್ರಸ್ತುರ ಅವರು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈ-ಬಜೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ರಿಷಬ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಎಂ.ಟಿ. ವಾಸುದೇವನಾಯರ್ ಅವರ ಮಹೋನ್ನತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿಸುವ 'ಮ್ಯಾಗ್ನಂ ಓಪಸ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ತಂಡ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಂಡಮೂಳಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೂಲ ಮರೆಯದ ರಿಷಬ್ : ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕೆರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು..