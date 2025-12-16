ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಇದೀಯಾ ಮನಸ್ತಾಪ..!ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಬಳಸದ ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌

rishab shetty forgot raj.b shetty name: ಇಂದು ಬಹುನೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಎಂ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ “45” ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ "45" ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ..ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ..ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಅದರಂತೆ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಶಿವಣ್ಣ , ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳಯನಾದ ರಾಜ್.ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ “45” ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಡೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮಾತಾಡೋವಾಗ ನನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ನಾನು ಕಾಂತಾರ 1 ಶೂಟ್ ಆರಂಭವಾದಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರ ಬಂದೆ. ಕಾಂತಾರ 1ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗುಳಿದೆ.ನಾನು ಕಾಂತಾರ 1ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಹೊರ ಬಂದೆ. ಕಾಂತಾರ 1ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಂತಾರ1 ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ 45 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೆತಿರಬಹುದು..ಬೇಕಂತಲೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ಯತ ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತಾ ಹೀಗೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
