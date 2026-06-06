Rakshith Shetty-Rishabh Shetty: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಾಯಕ ನಟ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ (Simple Star Rakshith Shetty Birthday) ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಕಾಂತಾರದ ಶಿವ, ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪದ ಊಹಾಪೋಹಾಗಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಇಂದು (ಜೂನ್ 6) ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನಿ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಬಳಿಯ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ದಿನನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ, ಹೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "In the world of passing faces this friend became a permanent chapter.. Happy Birthday Maga @RakshithShetty.. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ.. He will be back soon" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್-ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಮುನಿಸು
ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ "ಬಂದುಹೋಗುವ ಮುಖಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.