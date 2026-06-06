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Rakshith Shetty-Rishabh Shetty: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ; ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ! ಯಾವಾಗ?

Rakshith Shetty Birthday: ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಕಾಂತಾರದ ಶಿವ, ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:25 PM IST
Rakshith Shetty-Rishabh Shetty: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ; ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ! ಯಾವಾಗ?

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Prajwal B

Prajwal B

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