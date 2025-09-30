English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ..! ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಫೇಮಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್

Rishab Shetty: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದು 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಟಾರ್."  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:03 PM IST
  • ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  • "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
camera icon8
Adultery Decriminalized India
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
camera icon9
Diabetes Diet
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ..! ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಫೇಮಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್

Rishab Shetty : "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್‌ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದ ಜೀವನ

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 90 ಕಿಡ್ಸ್‌ ಹೀರೋ WWE ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕುಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇವ್ರು?

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಓಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty Kantara Chapter 1Kantara Chapter 1 release dateRishab Shetty emotional Mumbai eventRishab Shetty recalls being a driverRishab Shetty spot boy days

Trending News