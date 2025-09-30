Rishab Shetty : "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಓಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.