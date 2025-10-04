English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಲೀಸ್‌! ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Rishab Shetty Kantara : ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ OTT ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:50 AM IST
    • ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1
    • ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ OTT ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ
    • ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
camera icon5
Gold rate today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
camera icon6
Benefits of Garlic
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Baby born
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಲೀಸ್‌! ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Kantara Chapter 1 OTT : ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸು ಅಂದರು! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷಯ್‌

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯರಾಮ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೀಪಕ್ ರಾಮ್ ಪಣಜಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಂಗದೂರ್ ಮತ್ತು ಚಲುವೆ ಗೌಡ ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!? ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್..

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ OTT ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 4 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ OTT ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು OTT ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳು 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿವೆ. ಒಟ್ಟು 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹಿಂದೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ತೆಲುಗು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ನಿಜಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಡೆಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು 101 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಗಳಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್.. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಣಿ ಈ ನಟಿ! ರಶ್ಮಿಕಾ.. ದೀಪಿಕಾ ಇವರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ..

ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾಂತಾರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rishab ShettyRukmini VasanthPragathi ShettyKantara Chapter 1ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ

Trending News