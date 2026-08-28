/Forbes India ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕಾಂತಾರದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರೀಟ

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Forbes India ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರೀಟ

Rishab Shetty: ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಟರ ಕುರಿತ Forbes India ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 100 ಗಣ್ಯರ (ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟ, ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:20 PM IST
Forbes India ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರೀಟ

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Prajwal B

Prajwal B

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