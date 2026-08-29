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  • /Rishab Shetty-Toxic: ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

Rishab Shetty-Toxic: ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

Toxic Review: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ (R, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ (Kichcha Sudeep) ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:54 PM IST
Rishab Shetty-Toxic: ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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