/Rishab Shetty-Toxic: ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

Toxic-Rishab Shetty: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ (Toxic Movie) ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ದಿನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಇರುಮುಡಿ (Irumudi) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟರು (Sandalwood) ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (R, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
"ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ತರುವವರೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು.
"ಯಶ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
"ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷತ್ವ ಕೂಡಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.