ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ..! ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ...

Rashmika Vijay Devarakonda marriage : ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈಗ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿರೋಷ್‌ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಮಾತನಾಡಿದರು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:38 AM IST
    • ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿರೋಷ್‌ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಮಾತನಾಡಿದರು..

Rishab Shetty on VIROSH Marriage : ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಅನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ರಘು..! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದವರನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಗೇನೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ 'ಬೈ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಸಾನ್ವಿ ಇಂದು 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shettyrashmika mandannavijay devarakondaRashmika Mandanna and Vijay Deverakonda

