English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ..!

ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ..!

Rishab shetty : ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಕ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿನವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು,ಆದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:00 PM IST
  • ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದುಕಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ದೈವ!
  • ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ
  • ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Trending Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
gold import
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon10
panchgrahi yog 2026 effects
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಬಂಗಾರ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
camera icon7
Gold price increases
ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಬಂಗಾರ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
2026 horoscope
2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ..!

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.1983ರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೆರಾಡಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದಾಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ  ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? 

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ  ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಲ್‌ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ ತಮ್ಮ ಸಿಹಿ ನೆನಪನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೋಳ್ಯೂರು ನೇತೃತ್ವದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಕಿರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಛೇ..ಛೇ..ನಗ್ನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

‘ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದರೆ ಹಮ್ಮೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ  ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂಥ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ.  ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಅಂದು ಈತನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್'ಯೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾರೀ ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಒಟಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ.  ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1 ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 22.54 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಅನ್ನು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ವರ್ಶನ್‌ನಲ್ಲಿ 13.32 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 1.64 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಲುಕ್‌ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಾದ ಬೆರ್ಮೆಗಾಗಿ ಉದ್ದನೇಯ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಲುಕ್‌ ಚೇಂಜ್ ಹೊಸ ಶಾರ್ಟ್‌ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rishab shetty remember where he first actand his troublerishab shetty moviesrishab shetty kantara rishab shetty directed moviesrishab shetty family rishab shetty age

Trending News