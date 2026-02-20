Toxic Teaser: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ..ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ..ಈ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು..ಯಪ್ಪಾ ಏನಿದು ಹವಾ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು..ಆದರೆ, ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ.
ಯಶ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಶ್ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ..ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೂ ಯಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಿರಾತಕ ಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರೆ ವಾವ್ ವಾವ್ ಅಂತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲೂ ಟಾಕ್ಸಿಕಿದ್ದೆ ಮಾತಾಗಿದೆ..ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲಗಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದಾಟಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಸರ್ ಕಂಡವರೆಲ್ಲಾ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಾ..
ಎಲ್ಲರೂ ಯಶ್ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬೆಸಿದ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಭಾರೀ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಹಸಮಯ ಜಾಗತಿಕ ಜರ್ನಿ, ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೃಯದ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈಗ ಬರೀ ಟೊಕ್ಸಿಕಿದ್ದೇ ಹವಾ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
