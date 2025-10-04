English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 06:59 PM IST
Rishabh Pant net worth : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಪಂತ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿದು ಕನಸು ಕಂಡ ಈ ಯುವಕ ಇಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಮೋತಿ ಬಾಗ್ ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ತೀವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ, ಅವರು ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪಂತ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಟವು ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜು..! ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ. ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಆದರೆ, ಪಂತ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಂತ್, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂತ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹27 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಪಂತ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿ ನಿಂದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವ ಪಂತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹10 ರಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ಬಳಿ ದೆಹಲಿ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಹಾಗೂ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್!? ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್..

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಯೌವ್ವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತದ್ದು — ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.

 

