ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಸುಂದರಿ

Kantara movie actress : ‘ಕಾಂತಾರ’ ಚಿತ್ರದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 04:30 PM IST
  • ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ

ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಸುಂದರಿ

Kantara movie actress :ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಚಯ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರು 35 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು 39 ವರ್ಷದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೈಜತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಮೂಲತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಂಡವು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತು ನೈಜತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.

