Rishabh Shetty : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಕೆಲವು ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಟ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ... 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. ಕಾಂತಾರ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಕ್ಟೋಬರ್2 ರಂದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ ಕಾಂತಾರ C-1
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"#KantaraChapter1: We haven't slept properly for 3 months because of continuous work🫡👏. Everyone supported it as like their own film♥️. In fact, if I count, I was about to die 4 or 5 times during shoot, the divinity we trust saved me🛐♥️"
- #RishabShetty pic.twitter.com/8pufSUj7ZI
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 22, 2025
ಕಾಂತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. "ಧೂಮಪಾನ ಬೇಡ, ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಬೇಡ" ಎಂದು ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ನಾವು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾರೋ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ರುಕ್ಮಿಣಿ ಯನ್ನ ʻಯುವರಾಣಿʼಯಾಗಿ ನೋಡೋ ಸಮಯ