ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ !

Actress Love Story : ಸಿನಿಮೀಯ ಕಥೆಯಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 18, 2025, 05:53 PM IST
  • ಸಿನಿಮೀಯ ಕಥೆಯಂತೆ ಇದೆ ಈ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ
  • ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ
  • ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ

Riteish deshmukh and Genelia love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ಕಥೆಯಂತೆ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ. 'ತುಜೆ ಮೇರಿ ಕಸಮ್' ಚಿತ್ರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊನ್ನಬ್ಬರು ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌! ಯಾರು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

ಜೆನಿಲಿಯಾ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್‌ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಂತೆ. ರಿತೇಶ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆ ನಂತರ ತುಜೆ ಮೇರಿ ಕಸಮ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಮುಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಿತೇಶ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Deepika Padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಆಘಾತ.! 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ಔಟ್‌.. ಇದೇ ಕಾರಣ

ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ 'ಮಸ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ರಿತೇಶ್ ತಂದೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೆನಿಲಿಯಾಳನ್ನು ರಿತೇಶ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಜೆನಿಲಿಯಾಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ತಂದೆ ವಿಲಾಸರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

