'ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...' ಎಂದ ರಿತೇಶ್‌! ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತಿದ್ದ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಹಿಂಡಿದವರ್ಯಾರು?

Genelia Dsouza Comments: ಜೆನಿಲಿಯಾ, ರಿತೇಶ್‌ ದೇಶ್‌ಮುಖ್‌ ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 15, 2026, 09:49 AM IST
  • ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ರಿತೇಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಜೆನೆಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ.

Genelia Dsouza Comments: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪವರ್ ಕಪಲ್ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2012 ರಂದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ರಿತೇಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಟನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೆನೆಲಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಹಾಸ್ಯನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ರಿತೇಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನೆಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದು ಜೆನೆಲಿಯಾಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 'ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ...' ಎಂದು ನಟ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ರಿತೇಶ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಜೆನೆಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿತೇಶ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

"ನಾನು ಬೇಗ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ... ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಸಂದೇಶ ಓದಿ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ರಿತೇಶ್‌ಗೆ ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ..." ಎಂದು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಅವರಿಗಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾದ ನಂತರ, ರಿತೇಶ್ ಜೆನೆಲಿಯಾಳ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆವು," ಎಂದು ರಿತೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ..ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌..!

ಇಂದು, ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆನೆಲಿಯಾ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

