  • ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿ : ಮಂಗಳೂರಿಗರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌

"ಮಾರ್ನಮಿ" ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿ : ಮಂಗಳೂರಿಗರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌

Marnami movie review : ರಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಚಿತ್ರವು ಕರಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ನೀಡಿದೆ.ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿ  ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - YASHODHA POOJARI | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:04 PM IST
    • ರಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಚಿತ್ರ
    • ಮಾರ್ನಮಿ ಕರಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆ, ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
    • ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ನಾಮಿ

"ಮಾರ್ನಮಿ" ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿ : ಮಂಗಳೂರಿಗರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸಬರ, ಹೊಸತನದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ʻಮಾರ್ನಮಿʼ ಚಿತ್ರ. ಫೆ.20ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆನೆಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್ನು, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ʻಮಾರ್ನಮಿʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕತಿ, ಆಚರಣೆ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಲಿವೇಷ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ? ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!

ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಶಾಂತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ನಿಶಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಹುಲಿ ವೇಷ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಆಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಮಿಯೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಸರಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚೇತು, ದೀಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್‌!

ಹೌದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗೆಲುವು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

Ritesh Shettyritvvikk mathadChaitra j acharMarnami MovieMarnami movie review

