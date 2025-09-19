English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧನುಷ್‌ "ಮಾರಿ" ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ನಿಧನ!

Robo Shankar: ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ನಟನ ದಿಢೀರ್‌ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 19, 2025, 01:25 PM IST
    • ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾದರು.
    • ನಟನ ದಿಢೀರ್‌ ಸಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
    • ಧನುಷ್ ಅವರ ಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್‌.

ಧನುಷ್‌ "ಮಾರಿ" ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ನಿಧನ!

Robo Shankar death : ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ (46), ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಲೈನು ಬಂದುಟ್ಟ ವೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾರನ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ದುರೈಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್‌ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Robo Shankarrobo shankar passed awayactor robo shankarrobo shankar health problem

