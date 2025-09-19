ಧನುಷ್‌ "ಮಾರಿ" ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ನಿಧನ!

Robo Shankar death : ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ (46), ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಲೈನು ಬಂದುಟ್ಟ ವೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾರನ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ದುರೈಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.