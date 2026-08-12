ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಹೀರೋ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್‌..! "ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ" ರಾಕಿಭಾಯ್‌ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೃಹತ್ ವೆಂಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನಟ ಯಶ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' (Aap Ki Adalat) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟಕಟೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ತಾರೆಯರು ಹಿಂದೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರಲ್ಲರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್, ಜಡ್ಜ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾಯರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶೈಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಟಕಟೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಶೋನ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.