Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಹೀರೋ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್‌..! ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಕಿಭಾಯ್‌ 

ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಹೀರೋ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್‌..! "ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ" ರಾಕಿಭಾಯ್‌ 

Yash Aap Ki Adalat : 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟಕಟೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಹಾಗೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 12, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:55 PM IST
ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಹೀರೋ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್‌..! "ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ" ರಾಕಿಭಾಯ್‌ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಾಳಿ : ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು.. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? 
2
3
4
5