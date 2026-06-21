/Fathers dayಗೆ... ಬಿಗ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಶ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಈ ದಿನದಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ Toxic

Toxic Movie: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಯಂದೇ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿನವೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್"!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ರಾಯ' ಮತ್ತು 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ದ್ವಿಪಾತ್ರದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್, ಚಿತ್ರದ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಣಂ, ಈದ್, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಲೋಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಚಿತ್ರ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ 19ನೇ ಸಿನಿಮಾ "Toxic: A Fairy Tail For grown-ups" ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲೇ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶದನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.