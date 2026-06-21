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Fathers dayಗೆ... ಬಿಗ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಶ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಈ ದಿನದಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ Toxic

Toxic Movie: ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್‌ 26, 2026 ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್‌ ಹೋಮ್‌ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:43 PM IST
Fathers dayಗೆ... ಬಿಗ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಶ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಈ ದಿನದಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ Toxic

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Prajwal B

Prajwal B

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