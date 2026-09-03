/ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ ಮಾತು!.. ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Deepika das on toxic Yash: ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಿನಿಮಾ, ಇದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ’ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು? ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾವುದು?
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಯಶ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಕಷ್ಟ?
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರೂತ್!
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಆತನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಿನಿಮಾ!
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದು.ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ, ಆತನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಹಲವು ಜನರ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು!
ಪುರುಷನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆತನ ಅಧಿಕಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ತೆರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ‘ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ತನ್ನದೇ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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