/Yash in Aap Ki Adalat: ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದಿರಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌

Yash Aap Ki Adalat: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅತಿರೇಕದ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನೇ ನೋವಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 25 ವರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿತ್ತು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು, ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ!
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಶ್ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಹೋದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬಹುದು…" ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾನು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, “ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶ್ ಬರುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ, ಆ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ದಿನ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಯಶ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. “ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು, ನೋವಾಗಿತ್ತು”. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಸಾವಿನಿಂದ ತಮಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿರೇಕದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಯಶ್ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಯಶ್ ಆಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
2019ರ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಯಶ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಂಧಾಭಿಮಾನ ಬೇಡ.
ಯಶ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?
ಹೀಗಾಗಿ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಎರಡನೆಯದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾವು ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಇತರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದು.
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತಿಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿರುವುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ “ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಶ್ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು.
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