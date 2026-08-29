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"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಟ್ರೋಲ್‌ ನಡುವೆ ಯಶ್‌ Instagram ಬಯೋ ಲೈನ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌..! ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌?

ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ‘ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಯಶ್ (Yash) ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಉರುಳಿಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಡುವೆಯೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 29, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:53 PM IST
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಟ್ರೋಲ್‌ ನಡುವೆ ಯಶ್‌ Instagram ಬಯೋ ಲೈನ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌..! ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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