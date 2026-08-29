"ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಟ್ರೋಲ್‌ ನಡುವೆ ಯಶ್‌ Instagram ಬಯೋ ಲೈನ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌..! ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌?

Yash Instagram : ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಸಾಲುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಬಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ 'Be Yourself because An Original is Worth more than a Copy' (ನೀವು ನೀವಾಗಿಯೇ ಇರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಕಲಿಗಿಂತ ಅಸಲಿಗೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್, ವಿಶುವಲ್ ವೈಭವ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಯಶ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ.
3 ದಿನಕ್ಕೆ ₹221 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’?
ಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹221 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ₹165 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೆಡೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್', ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಅವರ 'ವೈರಲ್ ಬಯೋ' ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..