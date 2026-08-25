Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Yash on Dalapathi vijay | ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ Rocking star ಯಶ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

Yash on Dalapathi vijay | ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ Rocking star ಯಶ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

Yash on Cm vijay: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:16 AM IST
Yash on Dalapathi vijay | ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ Rocking star ಯಶ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ: ₹2,000 ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
2
3
4
5