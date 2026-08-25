/Yash on Dalapathi vijay | ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ Rocking star ಯಶ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

Yash on Cm vijay: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್, ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮಾತು
ಈ ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೆನೆದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನೆದರು..
“ನಾವು ಅವರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ತಲುಪಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನರು ನೀಡಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹ-ಬರಹಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಶ್ ಹಾಗೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಹವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈದರಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚೈನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.