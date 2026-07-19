Rocking star yash onsai pallavi: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ರಾಮಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ರಾವಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ "ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೀ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಹರಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಇನ್ನೂ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿರೋದು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) 'ಯು' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟ್ರೇಲರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ದಾರಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (CBFC) ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ 'U' (ಯುನಿವರ್ಸಲ್) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರೇಲರ್ನ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವೃತ್ತಿಯು 4 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ನಾಟಕೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ 4 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 24 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ..
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಪನಖಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
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