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ರಾಮಯಣ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌!..ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಫಿಧಾ ಆದ ರಾಕಿಭಾಯ್‌

 Rocking star yash onsai pallavi: ರಾಮಯಣ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ  ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 19, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:54 AM IST
ರಾಮಯಣ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌!..ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಫಿಧಾ ಆದ ರಾಕಿಭಾಯ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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