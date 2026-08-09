Rocking Star Yash Speech: 'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು'; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌?‌

Toxic Movie Yash: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅಭಿನಯದ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ (Toxic Movie Trailer) ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ವರೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ತಾರಾಗಣವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್ 'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಯನದಲ್ಲಿ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್" ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, "ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ.. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರತೀ ಗೆಲುವು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ, ಅದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಶ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಯಶ್ "ದಾರಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಗ್ಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು' ಎಂದ ಯಶ್!
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಯಶ್ "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ, ಆ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆತಗ್ಗಿಸೋಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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