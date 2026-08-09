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  • /Rocking Star Yash Speech: ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌?‌

Rocking Star Yash Speech: 'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು'; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌?‌

Toxic Movie: ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್‌ 'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:02 AM IST
Rocking Star Yash Speech: 'ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯಬೇಕು'; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌?‌

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Prajwal B

Prajwal B

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