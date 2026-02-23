English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಲಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌

Yash New Look: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು toxic ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಖತ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:02 PM IST
  • ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಶ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ
  • ಯಶ್‌ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Yash New Look: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ toxic ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ ತಂಡ ಒಂದೊಂದೇ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಸೋಸಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..

ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವೈಲೆಂಟ್‌ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ ಫುಲ್‌ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ ಬಾಯ್‌ ಹಳೆ ಗೂಗ್ಲಿ ಶರತ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿರಾತಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೀರೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ

ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಯಶ್‌ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮೊನೆಯಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಟೀಸರ್‌ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ..ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೊದಂತು ಸತ್ಯ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್‌ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಶ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ

ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್  ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶ್ ನಟನೆಯ toxic ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ Toxic ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್‌ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ!..ಏನದು ಗೊ

 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Yash New lookToxic Movie Making VideoYash Toxic Hairstylegeetu mohandasKVN Productions

