Yash New Look: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ toxic ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದೀಗ ತಂಡ ಒಂದೊಂದೇ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಸೋಸಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವೈಲೆಂಟ್ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ಹಳೆ ಗೂಗ್ಲಿ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಾತಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೀರೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮೊನೆಯಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದು ಕುಣಿದಿದ್ದಾರೆ..ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೊದಂತು ಸತ್ಯ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಶ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶ್ ನಟನೆಯ toxic ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ Toxic ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Beard is a cherry on top for his Aura
Rest Aura is himself❤️
PC: Alex Vijaykanth, Hair Stylist#Yash @ThenameisYash #YashBOSS #ToxicTheMovie pic.twitter.com/H7f5PTgJPc
— Team Yash FC (@TeamYashFC) February 23, 2026