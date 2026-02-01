Rohit Shetty : ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

Rohit Shetty house firing : ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಶೂಟರ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಟವರ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 10 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಧೈರಿ, ವರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕರ್ವೆನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನವಲನಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಂಬೈನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರೂ ದೇಶದ ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.