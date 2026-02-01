English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Rohit Shetty : ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

Rohit Shetty : ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

Rohit Shetty : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:23 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
    • ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
    • ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

T20 World Cup; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ..!
camera icon6
T20 World Cup; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ..!
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ಪವಾಡ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon8
shani gochar 2025 effects
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ಪವಾಡ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌!
Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
Gold price
Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
Rohit Shetty : ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..! ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

Rohit Shetty house firing : ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ಟವರ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 10 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವೂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ; ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ನಿವೇದಿತಾ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ

ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಧೈರಿ, ವರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕರ್ವೆನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನವಲನಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಂಬೈನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರೂ ದೇಶದ ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ROHIT SHETTYRohit Shetty newsRohit Shetty firingRohit Shetty house firing

Trending News