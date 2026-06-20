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Rukmini Vasanth: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಕೇಸ್‌..! ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ..

Rukmini Vasanth AI Case: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ (Deep Fake Photo & Video) ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ (Cyber Police) ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ಹೈಟೆಕ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:18 PM IST
Rukmini Vasanth: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಕೇಸ್‌..! ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ..

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Prajwal B

Prajwal B

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ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಕೇಸ್‌..! ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ..
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