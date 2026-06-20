ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) ಅವರದ್ದು ಎಂಬ ಫೇಕ್ ಬಿಕಿನಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ (Deep Fake Photo & Video) ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರೋ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೋ ಅಥವಾ ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳೋ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಈ ಸೈಬರ್ ವಿಕೃತಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ (Cyber Police) ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ಹೈಟೆಕ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
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ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ಯ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಎ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಗಳಿಸುವ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಈತ, ವೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಟಿಯರ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಥೆಯಂತೂ ಬೇರೆಯದೇ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಪಾಪಿ, ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಟಿಯರ ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
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ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ವಿಕೃತ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಮೂರು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೂವರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.