Rukmini Vasanth Reaction: ಕಾಂತಾರ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎನ್ನಲಾದ ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Rukmini Vasanth Latest Update: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರೋಯಿನ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಿನ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎನ್ನಲಾದ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎನ್ನಲಾದ, AI ಜನರೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಟಿ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್!
ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿಯಾಗಿ, ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಐ-ಜನರೇಟೆಡ್ ಫೇಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೂ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಎಐ, ನಕಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರನ್ನು, ಶೇರ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
My team and I have come across certain AI-generated images being circulated online claiming to be me.
I want to state clearly that these images are entirely fake and fabricated.
The creation and circulation of such manipulated content is deeply irresponsible and a serious… pic.twitter.com/8iitXTvFvT
— rukmini (@rukminitweets) May 23, 2026
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ
ಇನ್ನು ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟ, ಅಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ, ನಟಿಯರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವರದಾನವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು, ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಲವರ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಎಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಎಐ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಬೀರಬಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಜೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿಯನದಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಂತಾಯಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.