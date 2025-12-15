English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rukmini vasanth favorite actor: ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:47 PM IST
Rukmini vasanth: ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ.. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಈ ಸುಂದರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಹೆಸರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಚೈತನ್ಯ!?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕ ಇಷ್ಟ? ಯಾರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ.. ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನನ್ನ ಫೇವರೆಟ್.. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 

