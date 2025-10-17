English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

Rukmini Vasanth favourite hero: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 08:46 AM IST
  • ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

Rukmini Vasanth: ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ.. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ 'ಆಟೂ ಆಪೂ ಈಪೂ ಈಪೂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಈ ಸುಂದರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಹೆಸರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಿತ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕರ್ಣ! ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..

ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕ ಇಷ್ಟ? ಯಾರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ.. ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಿತ್ಯಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಕರ್ಣ! ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ತಿರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rukmini VasanthRukmini Vasanth moviesRukmini Vasanth latestRukmini Vasanth filmsKantara Chapter 1

