ಕಿರುತೆರೆಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಚ್ಛೇದನ.. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ‌ ಏಕಾಏಕಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿ!

ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಾರೆಯರ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗುದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ..
ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆದಿ ಶ್ವೇತಾಳ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ವೇತಾ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದಿ ಈಗ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ.. ʼಹಲೋ.. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿ, ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಪತಿ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ.. ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು? ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ.. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಗೌರವದಿಂದ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆʼ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ "ಅವನು ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅವನು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳು;" ಎಂದು ಹಲವು ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.