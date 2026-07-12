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ಜಾನಕಮ್ಮನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ! "ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ" ಯುಗಾಂತ್ಯ

S Janaki funeral : ದಂತಕಥೆ, ಸ್ವರ ಲೋಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ‘ಗಾನಕೋಗಿಲೆ’, ‘ಸ್ವರ ಸರಸ್ವತಿ’ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ (92) ಅವರು ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರ ಅಂತಿದ ದರ್ಶನ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಪ್ಸರಾ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:06 PM IST
ಜಾನಕಮ್ಮನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ! "ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ" ಯುಗಾಂತ್ಯ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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