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ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದವರಿಗೆ ಮದ್ದು ಜಾನಕಮ್ಮನ ಈ 6 ಹಾಡುಗಳು..! ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ..?

S Janaki super hit songs Kannada : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ "ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ", ದಂತಕಥೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಅವರು (S Janaki Kannada Hits) ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಜಾನಕಮ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಅಮ್ಮ ಕೇವಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಡಿತವಾಗಿದ್ದರು..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:55 PM IST
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದವರಿಗೆ ಮದ್ದು ಜಾನಕಮ್ಮನ ಈ 6 ಹಾಡುಗಳು..! ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ..?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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