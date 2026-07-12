/ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದವರಿಗೆ ಮದ್ದು ಜಾನಕಮ್ಮನ ಈ 6 ಹಾಡುಗಳು..! ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ..?

S Janaki super hit Kannada songs : ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. "ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಅವರೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ನಟಿಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅವರ 6 ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡುಗಳಿವು.
1. "ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ" — ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ (1967)
ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಕಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಹಾಡು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರು.
2. "ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ" — ಬಯಲು ದಾರಿ (1976)
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮೆಲೊಡಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಜಾನಕಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
3. "ಗಾಳಿಗೋಪುರ ನಿನ್ನಾಸೆ ತೀರ" — ನಂದಾ ದೀಪ (1962)
ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ವೆಂಕಟರಾಜು
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸೊರಟ ಅಶ್ವತ್ಥ್
ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಾದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಭಗ್ನಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳು ನುಚ್ಚುನೂರಾದಾಗ ಮನಸ್ಸಾಗುವ ನೋವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಕೇಳುಗರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. "ತನು ನಿನ್ನದು ಈ ಮನ ನಿನ್ನದು" — ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತು (1983)
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಇದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಲಘು ಸಂಗೀತದ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. "ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬ ಕಾಂಬ ಆಸೆಯು" — ಗಾಳಿ ಮಾತು (1981)
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ವಿರಹ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಂದಿರುವ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತವೆ.
6. "ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ" — ಹೊಂಬಿಸಿಲು (1978)
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಗೀತಪ್ರಿಯ
ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇವಲ ನೋವು, ಪ್ರೀತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು, ಯೌವನದ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗಾನವೈಭವಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಂಟಿ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು, ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ...