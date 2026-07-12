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ಎಸ್‌ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ

S Janaki Kannada first song : ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಒಟ್ಟು 17 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಪಾನೀಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:33 PM IST
ಎಸ್‌ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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