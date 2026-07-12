/ಎಸ್‌ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ

S Janaki Kannada hit songs : ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳ ರಾಣಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನಾದದ ಛಾಪು ಅನನ್ಯ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೌಭಾಗ್ಯ.
ಸುಮಾರು 17 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಜಾನಕಮ್ಮ, ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಪಾನೀಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯ ರಾಣಿ" ಎಂದೇ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡುವ ಇವರ ಸುದೀರ್ಘ ಗಾಯನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೆ, ಆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಜಾನಕಮ್ಮ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ ಮೊದಲ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ : ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕೌತುಕ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. 1957 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ರಾಯರ ಸೊಸೆ" ಚಿತ್ರದ "ತಾಳಲೆಂತು ಶೋಕವೇಗ" ಎಂಬ ವಿರಹ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಗಾಯನ ಪಯಣ 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಂಬರ್ 1 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದರು.
ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಧುರ ಗಾಯಕ ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಮನದಲ್ಲೂ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೀತೆಗಳಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿವೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಸೋಲೋ ಹಿಟ್ಗಳು
‘ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳು ತಂದೆ’
‘ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲೋ’
‘ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ’
‘ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ’
‘ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ’
‘ಕರೆದರು ಕೇಳದೆ ಹೊರಟೆಯಾ’
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವ ವರೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಅಮರ.. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಜಾನಕಮ್ಮ...